Meteo 15 giorni: MAGGIO d'altri tempi? Nessuna alta pressione ed ancora MALTEMPO

Sarà un maggio senza alta pressione e senza ondate di caldo anticipato? E' ovviamente presto per dirlo. Ciò che però emerge dalle mappe modellistiche a medio e lungo termine, indicativamente fino al 15 del mese, è l'assenza di fasi anticicloniche simil-estive, anzi, vengno promosse condizioni di instabilità anche abbastanza pesanti che potrebbero interessare molte regioni italiane. Questa è indubbiamente una buona notizia in vista del sole e del caldo che sicuramente arriveranno, visto che l'estate è l'unica stagione che quasi mai delude.

Di seguito vediamo la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 10 maggio:

L'alta pressione resterà defilata molto ad ovest, mentre il bacino centrale ed orientale del Mediterraneo resteranno sotto un regime depressionario piuttosto fresco che apporterà diffuse condizioni di instabilità o vero e proprio maltempo su alcune regioni.

Per rendere più chiara la visione del tutto, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per giovedi 11 maggio. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%)

Guardate quanta pioggia potrebbe riversarsi sull'Europa centrale e le regioni centro-settentrionali italiane, in accordo con una vasta saccatura di matrice nord atlantica che ingloberà gran parte del nostro Continente. L'alta pressione si manterrà lontana dall'Italia ed invierà pigramente un cuneo in direzione dell'Atlantico Portoghese, senza interessarci.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua ed arrivando alla metà del mese, ecco cosa inquadra la media degli scenari americana per il giorno 15 maggio:

Masse d'aria fresca ed instabile dall'Atlantico verranno veicolate verso il centro e il nord della nostra Penisola, con l'alta pressione che dovrebbe restare fuori gioco.

Infine vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la medesima giornata, ovvero per lunedi 15 maggio:

Notiamo come la probabilità di pioggia più elevata sarà concentrata al nord e nelle aree interne del centro. Risulterà invece più bassa al sud e sulle Isole.

