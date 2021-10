Meteo 15 giorni: le PIOGGE AUTUNNALI scalpitano, ad iniziare dal nord

La situazione prevista per i prossimi giorni dovrebbe seguire grossomodo questo iter: fine dell'ondata fredda sull'Italia; coricamento dell'alta pressione con qualche giorno di bel tempo per tutti; abbassamento successivo del flusso atlantico che potrebbe "toccare" le regioni centro-settentrionali con qualche pioggia.

Un eventuale ondata di maltempo con piogge autunnali più democratiche ed estese potrebbe intervenire solo successivamente, ma per il momento occupiamoci dell'inizio terza decade di ottobre.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per giovedi 21 ottobre:

Come vedete, sull'Italia non agirà nessuna perturbazione di rilievo. Il flusso umido atlantico potrebbe lambire le regioni centro-settentrionali, apportando qualche pioggia in un contesto complessivamente mite.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia valida sempre per giovedi 21 ottobre:

Al nord e sul Tirreno, al momento, vige una probabilità che possa piovere compresa tra il 40 e il 65%, di conseguenza MEDIA. Più scarsa la medesima probabilità per le altre regioni.

Questa situazione, ovvero con il flusso abbastanza teso da ovest a lambire il centro-nord, si manterrà inalterata per qualche giorno. Solo successivamente alcune mappe disegnano la possibilità di un guasto più consistente; in particolare il modello americano lo estrapola per lunedi 25 ottobre:

In questo caso e se questa mappa fosse confermata, arriverebbero piogge più consistenti sull'Italia ad iniziare dal centro-nord, ma in successiva estensione a tutta la Penisola nei giorni a seguire.

