Meteo 15 giorni: la tendenza per i primi giorni di luglio: TEMPORALI?

Sono già diversi giorni che i modelli ipotizzano un avvio di luglio un po' stentato sotto il profilo della stabilità e del caldo in Italia. Per ora si tratta solo di linee tendenziali, con la situazione potrebbe anche cambiare; tuttavia sembra che l'alta pressione possa venire almeno in parte contrastata dalle correnti occidentali più fresche che scorreranno sul centro e nord Europa.

Tra venerdi 1 e sabato 2 luglio potrebbe anche materializzarsi un fronte temporalesco, che oggi viene contemplato da alcune mappe alternative del modello di oltre oceano.

La prima mappa mostra uno scenario estrapolato questo pomeriggio dal modello americano per venerdi 1 luglio:

Se questa mappa fosse veritiera, sarebbe possibile avere un break rinfrescante su quasi tutta l'Italia che avverrà però al prezzo di temporali anche forti che si svilupperanno per il contrasto termico con le temperature elevate presenti in precedenza.

Notate l'alta pressione africana messa a sedere (almeno temporaneamente), oltre alla presenza di un redivivo anticiclone delle Azzorre sulla parte sinistra della foto.

Al momento le probabilità che ciò avvenga sono ancora piuttosto basse, attorno al 30-40%, ma la situazione andrà comunque monitorata.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a martedi 5 luglio, il gobbo di Algeri potrebbe risollevare la testa andando ad interessare con il suo fiato bollente, il settore centro-meridionale italico:

Da questa mappa si evince come il nord Italia rimanga al limite tra la circolazione fresca ed instabile dell'Europa centrale e l'anticiclone del Mediterraneo. In altre parole, i temporali potrebbero permanere al nord, specie sui settori a nord del Po, accompagnando anche cali termici in occasione dei passaggi più incisivi.

Al centro e al sud invece tempo soleggiato ed anche molto caldo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località