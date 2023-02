Meteo 15 giorni: l'ondata di FREDDO avrà carattere di PERSISTENZA?

Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 9 febbraio:

Il modello americano mostra una situazione davvero invernale per la nostra Penisola ed una buona fetta del Continente Europeo.

Notate il massimo pressorio di 1040mb che si collega con un lungo ponte all'alta pressione atlantica che ha il suo quartier generale poco ad ovest della Penisola Iberica. La durata dell'ondata di freddo è in stretto rapporto con la solidità di questo ponte anticiclonico. Se il getto connesso al vortice polare seguitasse a rimanere debole, la fase fredda potrebbe continuare tranquillamente fino alla metà del mese, in quanto resterebbe attivo il flusso freddo da est (frecce blu).

A tal proposito, risulta assai rilevante anche la media termica a 1500 metri imbastita questo pomeriggio dal modello americano e valida sempre per giovedi 9 febbraio:

Tra mercoledi 8 e giovedi 9 febbraio si potrebbe toccare l'apice di questa ondata di freddo sul nostro Paese. La mappa pone isoterme a 1500 metri sulla verticale italica comprese tra -4° e -6°, con una punta di -8° in corrispondenza dell'arco alpino. Notate inoltre tutta l'Europa centrale ed orientale sotto condizioni di gelo, con punte al ribasso fino a -12°.

Volgendo lo sguardo a prua ed arrivando alla giornata di lunedi 13 febbraio, la media degli scenari americana si presenta un po' confusa, ma tradisce ancora un'anticiclone con aria fredda a scorrere sul suo bordo meridionale:

Se questa mappa divenisse reale si avebbe un tempo abbastanza buono sull'Italia, ma ancora freddo e rischio di gelate notturne nelle aree interne e sulle pianure del nord. La situazione a lungo termine non è comunque chiara. Non ci resta quindi che seguire i prossimi aggiornamenti che saranno di volta in volta imbastiti dai modelli per poter avere un quadro più chiaro della situazione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località