Meteo 15 giorni: l'inverno si avvia verso una MESTA CONCLUSIONE?

Dopo l'intermezzo perturbato che caratterizzerà l'inizio della settimana prossima, la nostra Penisola rischierà di ricadere nel baratro di una stagione invernale mai decollata e che si appresta a lasciare in eredità deficit idrici e nevosi davvero pesanti soprattutto sulle regioni settentrionali.

L'alta pressione ritornerà...e questa volta sembra intenzionata a mettere una pietra tombale sull'ennesimo inverno scialbo che ha caratterizzato il nostro Paese.

Ovvio che il freddo potrebbe farci visita anche in primavera, ma non sarebbe la stessa cosa ed avrebbe riscontri davvero negativi sulla natura che sarà già in stato di risveglio avanzato.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 18 febbraio, praticamente tra una settimana:

Esaurita la parentesi perturbata che avremo tra lunedi 14 e martedi 15 febbraio, il getto sull'Europa settentrionale tornerà a tirare come un dannato; ciò determinerà lo stiramento dell'alta pressione atlantica verso la nostra Penisola...e tutto ricomincerà da capo.

Mitezza, assenza di fenomeni e di vento, smog, nebbia e siccità. Questo potrebbe essere il menù del tempo della seconda parte di febbraio in Italia.

Tuttavia, se esaminiamo la media degli scenari americana valida per martedi 22 febbraio, notiamo un parziale e temporaneo arretramento dell'alta pressione verso ovest:

Ciò potrebbe consentire un regime di maggiore variabilità in Italia, in seno ad un clima più fresco, ma senza episodi invernali importanti.

Insomma, sembra che questo inverno stia lentamente sfumando verso una primavera anticipata come troppe volte è successo in passato; ci auguriamo ovviamente che ciò non succeda.

