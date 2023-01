Meteo 15 giorni: l'inverno farà buoni passi avanti!

Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per sabato 21 gennaio:

Notiamo l'alta pressione che si ergerà parzialmente a nord in direzione del Regno Unito. Sul suo fianco orientale verrà prelevata aria fredda che tenderà poi a confluire in una vasta depressione con centro sull'Italia centro-meridionale.

In altre parole, gran parte della nostra Penisola, segnatamente il centro e il sud, si troveranno abbracciate da condizioni di maltempo con neve anche abbondante in Appennino anche a quote medio-basse. Al nord avremo invece un tempo freddo, ma più stabile, con basso rischio di precipitazioni ad eccezione dell'Emilia Romagna che potrebbe vedere la neve molto in basso.

A tal proposito, vi mostriamo la media termica degli scenari del modello americano prevista per lunedi 23 gennaio:

Ecco l'aria fredda che dall'Europa centrale dilagherà verso l'Italia. L'isoterma 0° alla medesima quota potrebbe sfondare fin sul nord Africa, mentre l'Italia presenterà sempre alla stessa quota, temperature negative fino a -4/-6° in prossimità dell'arco alpino. In altre parole, l'inverno dopo un lungo periodo scialbo e mite, potrebbe calare l'asso e far assaporare al nostro Paese un'atmosfera più incline al semestre freddo.

Volgendo lo sguardo ulteriormente a prua ed arrivando sul finire del mese, notiamo il tentativo della solita alta pressione di allungarsi verso l'Italia, ma l'aria fredda presente piu ad est potrebbe impedirglielo. Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 25 gennaio:

Alta pressione, ma con correnti fredde sull'Italia che determineranno un clima ancora invernale specie al centro e al meridione. Vedremo se questa linea verrà mantenuta dalle prossime elaborazioni dei modelli, continuate a seguirci!

