Meteo 15 giorni: l'inverno avrà un SUSSULTO, ma durerà?

La prossima settimana sembra al momento caratterizzata da diversi episodi di maltempo che colpiranno prima il settentrione, poi anche il centro e il meridione. L'attacco perturbato sul Mediterraneo scaturirà dallo spostamento dell'alta pressione in Atlantico e da un suo successivo allungo verso le alte latitudini.

In sostanza, verrà prelevata aria artica che irromperà sull'Europa centrale ed in parte anche sull'Italia, determinando un calo delle temperature e la possibilità di nevicate anche a bassa quota.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 19 gennaio:

La fase di maltempo sarà già sulle regioni centro-meridionali dove insisterà una depressione foriera di piogge e nevicate in Appennino. Al nord e sul Tirreno il tempo tenderà invece a migliorare, stante la spallata dell'alta pressione atlantica in via di allungo sul nostro Continente.

Sul fronte del freddo, ecco la media termica (a 1500 metri )degli scenari del modello americano valida sempre per giovedi 19 gennaio:

Notate la lingua fredda che dall'Europa settentrionale si protenderà verso sud fino a raggiungere l'Italia. Alla medesima quota (1500 metri) si prevedono isoterme di poco inferiori allo zero al nord e su buona parte del centro, mentre al sud le temperature saranno relativamente più elevate.

Durerà questa situazione? Dalle mappe oggi in nostro possesso sembra purtroppo di no.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a martedi 24 gennaio, la media degli scenari de modello americano prevede la distensione dell'alta pressione atlantica verso levante ed una conseguente nuova crisi dell'inverno sul Continente:

Ci auguriamo che le cose non vadano in questi termini, ma ne riparleremo nei prossimi giorni. Continuate a seguirci!

