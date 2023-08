Meteo 15 giorni: l'AUTUNNO proverà ad imporsi, tuttavia...

Di seguito la mappa sinottica imbastita dalla media degli scenari americana valida per venerdi 8 settembre:

La depressione che all'inizio della settimana prossima si piazzerà sulla Penisola Iberica, verrà riagganciata dal flusso atlantico e spedita come normale saccatura sull'Europa centrale e il nord Italia (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/prossima-settimana-l-estate-vincer-il-primo-round-ma-l-autunno-non-demorder-/98512/).

Successivamente, sul finire della prima decade mensile (cioè verso il 10 settembre), le correnti provenienti dall'Atlantico potrebbero interessare gran parte del settentrione e del centro, portando un tempo complessivamente variabile con qualche temporale ed un caldo del tutto sopportabile.

La mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per venerdi 8 settembre, ci mostra quando segue. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

La probabilità maggiore di avere precipitazioni sarà relegata alle Alpi. Sulle altre zone del nord e parte del settore centro-meridionale italico avremo una probabilità di pioggia media; più bassa la medesima probabilità dove vedete il colore blu.

Facendo un passo avanti e superando la prima decade mensile, questa è la mappa delle temperature attese a 1500 metri per la giornata di lunedi 11 settembre:

Caldo sopportabile al sud, sulle Isole e sul Lazio. Clima gradevole invece al nord e sulle restanti regioni centrali.

Infine, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per lunedi 11 settembre:

Rispetto alla mappa precedente, la probabilità di pioggia si prevede in aumento su quasi tutto il Paese, con punte elevate ancora una volta sulle Alpi.

