Prossima settimana: l'ESTATE vincerà il primo round, ma l'AUTUNNO non demorderà!

La depressione atlantica sbanderà troppo ad ovest all'inizio della settimana prossima, ma resterà comunque una spina nel fianco sia dal punto di vista fenomenologico che modellistico.

Secondo le medie degli scenari dei tre principali modelli presenti in rete (modello americano, europeo e canadese), avremo un iniziale sprofondamento della figura depressionaria sul Portogallo. Questa mossa sarà un calcio di rigore a porta vuota per l'alta pressione, che tenderà quindi a rimontare sull'Italia ad iniziare dal prossimo fine settimana.

Nella giornata di martedi 5 settembre la media degli scenari del modello americano prevede una situazione di questo genere:

Il modello americano, di concerto con il modello europeo e canadese (che optano per lo stesso scenario) mostra una zona di alta pressione sull'Italia con tempo stabile e più caldo da nord a sud. L'azione della depressione sarà temporaneamente marginalizzata al settore iberico, in quanto tagliata fuori dal flusso oceanico principale.

La situazione potrebbe però cambiare nella seconda metà della settimana prossima. La struttura depressionara posta "in parcheggio" sull'Iberia potrebbe essere riagganciata dal flusso e portata verso nord-est in direzione dell'Europa centrale e del nord Italia.

La media degli scenari del modello americano, assieme al canadese e l'europeo, mostrano per la giornata di giovedi 7 settembre, la seguente situazione:

Osservate come la depressione venga schiodata dal settore iberico ed assorbita dal flusso occidentale (frecce rosse). Le regioni settentrionali si troveranno quindi alle prese con aria umida da sud-ovest ed alcune situazioni temporalesche sparse, mentre parte del centro, il meridione e le Isole resteranno ancora sotto il sole e il caldo. Una situazione molto comune all'inizio di settembre in Italia che seguiremo di volta in volta, sulla base delle nuove uscite dei modelli. Continuate quindi a seguirci!

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/che-temperature-avremo-nel-week-end-ci-sar-il-rischio-di-caldo-intenso-/98511/