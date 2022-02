Meteo 15 giorni: l'alta pressione NON è ancora morta, nuovo ALLUNGO verso l'Italia?

La prossima settimana potrebbe aprirsi con un transito perturbato da ovest e la tanto sospirata pioggia e neve anche al nord (si leggano tutti i dettagli nella rubrica "Meteo 7 giorni"). Se qualcuno però sperava in un cambiamento di configurazione, con l'alta pressione progressivamente più debole, dovrà purtroppo ricredersi.

Il fronte che dovrebbe transitare tra lunedi 14 e martedi 15 febbraio sull'Italia, sarà solo un'umile concessione da parte di un anticiclone mai domo e che si affretterà a chiudere nuovamente tutti i varchi già a metà della settimana prossima.

La media degli scenari del modello americano valida per venerdi 18 febbraio mostra l'ennesimo (ed inutile) allungo dell'alta pressione atlantica verso la nostra Penisola, con una configurazione molto più simile al semestre estivo piuttosto che a quello invernale:

La nuova accelerazione del detto porterà una "piallata anticiclonica" verso l'Italia con tutte le conseguenze del caso: temperature sopramedia, smog, nebbie in pianura e completa assenza di fenomeni da nord a sud. Una brutta situazione che non sembra al momento trovare molti sbocchi in futuro.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a mercoledi 23 febbraio, si notano solo umili concessioni da parte del mostro stabilizzante atlantico:

In sostanza, il flusso potrebbe piegare un po' da nord-ovest concedendo un po' di variabilità e forse qualche passaggio veloce e poco incisivo, in un contesto sempre piuttosto mite.

Insomma: tralasciando l'episodio di inizio settimana prossima, l'inverno sembra avviarsi verso una mesta conclusione.

