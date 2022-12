Meteo 15 giorni: INVERNO in PAUSA - riuscirÃ  a riorganizzarsi?

Tra Natale e Capodanno il vortice polare subisce quasi sempre un fisiologico rinforzo. Di conseguenza, anche tempo addietro, questo periodo era spesso comandato dalla mitezza e dell'alta pressione. Tuttavia, l'anticiclone che si insedierà sull'Italia attorno a Capodanno sembra davvero brutto e la natura dovrà lavorare parecchio per levare dalla scena italica questo pesante fardello.

Inutile fare paragoni con gli ultimi anni e gridare già all'inverno finito; ogni anno fa storia a se e non è detto che la situazione si incanali per forza sui binari degli ultimi inverni. Noi preferiamo parlare di una pausa invernale, in attesa che la stagione possa riorganizzarsi in qualche modo all'inizio del nuovo anno, quando il vortice polare mollerà un po' la presa.

Oggi, comunque, c'è davvero poco da dire sul tempo di Capodanno e dei primi giorni di gennaio; le mappe risultano abbastanza eloquenti in tal senso.

La prima mappa ci mostra la probabilità di pioggia a scala europea imbastita questo pomeriggio dal modello americano per domenica 1 gennaio:

La traccia dell'alta pressione è ben visibile dalla zona con precipitazioni quasi nulle che riguarderà proprio il Mediterraneo e l'Italia. Il flusso atlantico piovoso, ma mite, agirà invece molto bene sull'Europa centro-settentrionale, dove il tempo sarà spesso perturbato, ma non freddo.

A parte qualche pioviggine tra la Liguria e la Toscana, brevi nevicate sulle Alpi a quote molto elevate e banchi di nebbia sulle pianure, non ci sarà altro da dire oltre alla stabilità ed alla mitezza.

Volgendo lo guardo a prua ed arrivando a giovedi 5 gennaio, notiamo purtroppo la persistenza di questa situazione:

Alta pressione "appollaiata" nel Mediterraneo e tutte le perturbazioni a scorrere a nord delle Alpi, con scarsi interessamenti per l'Italia, dove prevarrà ancora un clima stabile.

La speranza che la situazione possa cambiare successivamente dovrebbe essere comunque abbastanza fondata, stante un probabile indebolimento del getto connesso con un vortice polare più debole. Continuate quindi a seguirci.

