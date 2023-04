Meteo 15 giorni: INSTABILITA' sempre protagonista, ma le PIOGGE SERIE?

Il tempo galoppa inevitabilmente verso l'estate e sulle regioni settentrionali continua a non piovere o piovere poco. Si teme che anche aprile, mese deputato (in teoria) al riscatto della pioggia, possa concludersi con le pive nel sacco, senza arrecare miglioramenti alla grave situazione idrica in cui versano alcune regioni. Per carità, il mese è appena iniziato; tuttavia dalle mappe a nostra disposizione non si nota l'arrivo di perturbazioni organizzate verso l'Italia, anche se il tempo manterrà condizioni instabili e abbastanza fresche.

In altre parole, qualche pioggia o temporale saranno possibili, ma nulla a che vedere con i tappeti piovosi portati dalle perturbazioni oceaniche.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 11 aprile:

Si nota un ponte di alta pressione che dal Vicino Atlantico si estenderà fino al cuore dell'Europa nord-orientale. Con una situazione del genere, l'arrivo di perturbazioni da ovest risulterà pressochè impossibile. Ci sarà invece spazio per impulsi freschi in arrivo da est che manterranno un tempo nel complesso instabile e fresco, con piogge però mal distribuite.

Per avere le idee più chiare, la seconda mappa mostra la probabilità di pioggia a scala europea valida per la giornata suddetta, ovvero martedi 11 aprile:

Il blocco secco presente più ad ovest e più a nord rappresenta la traccia della sopracitata alta pressione. Noi resteremo comunque esposti a correnti fresche orientali con un clima instabile, ovvero dettato da rovesci o temporali a macchia di leopardo sulla Penisola.

A seguire, non sembrano esserci novità importanti sul fronte occidentale. In altre parole, si manterrà un regime instabile che garantirà comunque qualche pioggia, ma non sufficiente a lenire la grande sete di alcune regioni.

Ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per venerdi 14 aprile - In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

L'azione del sole combinato alla presenza di aria fredda in quota accenderà rovesci qua e la sull'Italia, ma ovviamente servirebbe ben altro per tentare un recupero della pioggia mancata per mesi. Comunque, meglio di nulla.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre localita