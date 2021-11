Meteo 15 giorni: il punto sull'ipotesi FREDDA della terza decade di novembre

La stagione invernale spesso non viene vista di buon occhio dall'uomo comune rispetto all'estate. In inverno non si può stare all'aria aperta di sera, le giornate sono corte e il freddo spesso ti avvolge e infastidisce, costringendo molte persone al calore del focolare domestico.

C'è però una schiera di appassionati, soprattutto i giovani, che amano questa stagione più dell'estate; quando si arriva a novembre la tensione sale davanti agli schermi dei pc e anche nel nostro forum. Si cerca in sostanza l'ondata di freddo perfetta che porti un calo delle temperature e magari un po' di neve al seguito.

La tensione di tutti gli appassionati di freddo e neve sta salendo in questi giorni; le elaborazioni a lungo termine mostrano le prime manovre invernali che devono essere interpretate da chi di dovere, per fornire una previsione il più possibile attendibile.

Rispetto a questa mattina, l'ipotesi fredda che potrebbe divenire realtà dopo il 20 di novembre, ha perso qualche punto, anche se le possibilità restano ancora in piedi.

La prima mappa è uno scenario alternativo un po' estremo del modello americano valido per lunedi 22 novembre:

Nella mappa, le temperature previste a 1500 metri per la giornata in parola. Se questa cartina divenisse realtà, avremo davanti un'ondata fredda con tutti i crismi, che potrebbe portare la neve a quote molto basse sulla nostra Penisola.

Quanto è probabile questa evoluzione? Secondo le mappe estrapolate questo pomeriggio dal modello americano, davvero poco.

Come mai? Scartabellando tra tutte le ipotesi probabilistiche imbastite dal modello medesimo, abbiamo trovato solo una probabilità del 10% che questa situazione si possa realmente verificare. C'è poi un 25% di probabilità per il medesimo giorno, che l'isoterma 0° riesca a raggiungere la Valpadana; ve la mostriamo:

Se si escludono le regioni settentrionali (nemmeno tutte), il resto d'Italia avrà ancora temperature a 1500 metri al di sopra dello zero!

Affinando ulteriormente la previsione, anche la media degli scenari mostra al massimo una 0° a 1500 metri "toccare" l'estremo nord-est italiano, sempre lunedi 22 novembre:

Inutile dire che con questa situazione non si potrebbe parlare di freddo.

...e allora? Come anticipato, l'ipotesi fredda attesa nella terza decade di novembre questo pomeriggio ha fatto un passo indietro rispetto a stamattina, avendo probabilità tra il 15 e il 20%. Attenzione perchè le mappe sul lungo termine risultano piuttosto instabili; non è quindi escluso che con le prossime emissioni la probabilità di avere il freddo possa nuovamente alzarzi. Continuate quindi a seguirci!

