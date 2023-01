Meteo 15 giorni: il FREDDO ci accompagnerà fino al termine di gennaio, poi...

Di seguito, la media degli scenari che ritrae la situazione sinottica attesa per l'ultimo giorno di gennaio, ovvero martedi 31:

Notiamo una situazione non molto diversa da quella che stiamo vivendo attualmente. L'alta pressione seguiterà a restare sbilanciata ad ovest, con un massimo in prossimità del vicino Atlantico. Sul suo bordo orientale scenderanno di gran carriera correnti fredde settentrionali che si faranno sentire sulla nostra Penisola con molta instabilità e rischio di nevicate anche a quote piuttosto basse segnatamente al centro e al meridione. Il nord, fatta eccezione per i casi dettati dal Favonio, avrà invece un clima freddo e piuttosto secco, così come l'alto e medio versante tirrenico.

Cosa potrebbe succedere invece nei primi giorni di febbraio? Premesso che la situazione è tutt'ora molto incerta e forse legata alle vicende di ciò che potrebbe capitare in stratosfera sul finire di gennaio. Tuttavia, la media degli scenari americana opta per uno spostamento dell'alta pressione atlantica verso il Mediterraneo, che marginalizzerebbe di molto l'afflusso freddo settentrionale. Ecco la mappa sinottica estrapolata per sabato 4 febbraio:

Si nota lo slancio dell'alta pressione verso levante che imporrebbe una maggiore stabilità del tempo sull'Italia, ma non al prezzo di temperature elevate. Nonostante l'alta pressione, infatti, le temperature dovrebbero mantenersi nei ranghi delle medie del periodo, come mostra questa mappa termica (a 1500 metri) valida sempre per sabato 4 febbraio.

L'isoterma 0° a 1500 metri dovrebbe permanere sulla verticale della nostra Penisola, lasciando fuori solo la Sardegna, parte della Sicilia e del Tirreno.In altre parole: alta pressione, tempo abbastanza stabile, ma temperature sempre su standard invernali. Staremo a vedere.

