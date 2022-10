Meteo 15 giorni: il CALDO fuori stagione sarà seguito dalla PIOGGIA?

Sembra ormai assodato che tra il week-end e l'inizio della settimana prossima, lo sprofondamento di una saccatura in Atlantico ergerà un potente promontorio anticiclonico sul Mediterraneo foriero di tempo stabile e temperature superiori alle medie del periodo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 19 ottobre:

Ecco i due piatti della bilancia: quello in discesa sarà sul Vicino Atlantico e su gran parte dell'Europa occidentale dove si posizionerà il maltempo. Il piatto in salita sarà posizionato invece sulla verticale del Mediterraneo ed interesserà anche l'Italia, segnatamente le regioni centro-meridionali, dove avremo sole e caldo per il periodo. Il nord resterà un po' al limite ed avrà qualche annuvolamento in più, raramente associato a precipitazioni.

Il braccio di ferro tra queste due configurazioni bariche opposte dovrebbe lentamente stemperarsi nella seconda parte della settimana prossima, stante l'azione di limaggio delle correnti atlantiche ai danni della cupola anticiclonica.

Ecco cosa prevede la media degli scenari americana per domenica 23 ottobre:

Il gobbone anticiclonico verrà ricacciato verso sud dalle correnti occidentali che riprenderanno a scorrere sull'Europa centrale e sul nord Italia. Tutto ciò determinerà il ritorno della pioggia e dell'autunno a partire dal settore centro-settentrionale della Penisola.

A dare manforte a questa tesi abbiamno la mappa della probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello americano per domenica 23 ottobre:

Probabilità di pioggia in aumento al nord e sulle regioni del versante tirrenico; ancora bassa la medesima probabilità sulle altre regioni dove l'anticiclone potrebbe insistere maggiormente.

