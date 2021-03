Meteo 15 giorni: freddo e neve tardivi confermati!

Segnali di inverno tardivi dalle mappe modellistiche.

Nel corso della prossima settimana interverranno correnti progressivamente più fredde da nord-est, che potrebbero determinare l'approfondimento di una depressione nell'area mediterranea, tale da provocare nevicate a quote molto basse.



Stamane l'idea era che la depressione si collocasse sull'alto Tirreno, in movimento retrogrado verso le Baleari, mentre nelle ultime emissioni la depressione andrebbe a scavarsi sul basso Tirreno, muovendosi poi a ridosso della Sicilia e influenzando il tempo di gran parte del Paese, portando precipitazioni anche abbondanti al centro e al sud, nevose a quote basse in Appennino e clima decisamente freddo per il periodo al nord ma senza fenomeni di rilievo, lo si vede molto bene in questa mappa:

Guardate la profonda saccatura che andrebbe ad affondare nel Mediterraneo intorno a giovedi 18 marzo, insistendo per alcuni giorni, figlia dell'estensione smisurata verso nord dell'anticiclone delle Azzorre.



Ed eccone le conseguenze a livello precipitativo, grossi accumuli di neve tra montagne abruzzesi, Reatino e Ciociaria nel Lazio nella giornata di giovedi 18:

A livello termico si tratterà di un'irruzione praticamente invernale con valori anche sotto i -5°C a 1500m e addirittura sotto i -10°C sui settori nord orientali del Continente:

Quanto è credibile?

-Sembra ormai piuttosto probabile (60-65%) l'irruzione fredda

-Decisamente più difficile come avrete capito, stabilire l'area in cui si scaverà la depressione al suolo generata dall'afflusso gelido.

Statisticamente, rispetto a questo tipo di correnti, sembra più probabile una ciclogenesi su basso Tirreno o basso Adriatico/Jonio, un po' meno sull'alto Tirreno o sul Ligure, ma tutto dipenderà anche dall'esatta traiettoria della colata che, almeno sino a 72 ore prima dell'evento, potrebbe anche variare considerevolmente.



Una volta compreso esattamente dove si formerà il minimo potremo esprimerci meglio anche sull'andamento precipitativo dei giorni successivi. Seguite con passione gli aggiornamenti!