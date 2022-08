Meteo 15 giorni: ESTATE davvero in CRISI?

Lo abbiamo già anticipato in altra sede: il mese di settembre potrebbe debuttare con un affondo atlantico che coinvolgerà gran parte dell'Europa centro-occidentale, ma con ampi riflessi anche in Italia, specie al centro e al nord.

E' ancora presto per ritenere l'estate fuori gioco, tuttavia la stagione calda potrebbe essere pesantemente insidiata dalle correnti oceaniche come da tempo non si vedeva.

Iniziamo con la mappa che mostra la probabilità di pioggia attesa in Italia nella giornata di sabato 3 settembre:

ALTA probabilità di pioggia al nord, MEDIA al centro (ad eccezione della Sardegna) e BASSA al sud e sulle Isole, che risentiranno più direttamente dell'alta pressione.

Volgendo lo sguardo oltre, arrivando a mercoledi 7 settembre, il quadro sinottico potrebbe essere il seguente, secondo a media degli scenari americana:

Notiamo le correnti atlantiche ormai padrone dell'Italia centro-settentrionale dove vigerà un clima variabile e con possibili temporali. L'alta pressione potrebbe invece insistere alle basse latitudini del Mediterraneo, lambendo le Isole e il Meridione, dove il tempo manterrà caratteristiche di maggiore stabilità.

Dal punto di vista termico, diamo un'occhiata alle temperature a 1500 metri previste sulla verticale italica nella giornata di mercoledi 7 settembre:

Il centro e il settentrione avranno un clima gradevole. Un po' di caldo potrebbe invece insistere all'estremo sud e sulle Isole, ma senza esagerare.

