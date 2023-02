Meteo 15 giorni: cosa ci riserverÃ  la prima parte di marzo?

Con il mese di marzo si entra uffucilamente nella primavera meteorologica, esattamente 21 giorni prima della più nota scadenza astronomica. L'inverno quindi ci saluta, lasciando alle sue spalle un campionario di fenomeni non di certo esaltanti per molte aree d'Italia, segnatamente per le regioni settentrionali.

Ora si spera che la primavera porti soprattutto pioggia, per riempire quei serbatoi chiamati "falde idriche" che in vista dell'estate devono essere ricaricati, al fine di superare la stagione calda in sicurezza.

Marzo porterà cambiamenti sullo scacchiere meteorologico europeo, con anche l'arrivo di preziose piogge su diverse regioni, ma probabilmente ancora non basterà.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 7 marzo:

Notiamo la scomparsa dell'alta pressione europea che ha dettato legge per tutto il mese di febbraio sul nostro Continente. Il flusso atlantico proverà a farsi largo, ma ancora con poca fortuna, anche se potrebbe essere artefice di un regime instabile sull'Italia anche se accompagnato da temperature non fredde.

La mappa della probabilità di pioggia attesa in Italia nella giornata di martedi 7 marzo, mostra infatti quanto segue:

In prima fila per ciò che concerne le piogge, si nota il versante tirrenico e le aree interne peninsulari, dove la medesima probabilità viene giudicata elevata. Dove vedete il colore verde la suddetta probabilità sarà invece media, mentre il colore blu indica una probabilità di pioggia bassa.

Il flusso atlantico verrà purtroppo distorto dalla solita anomalia pressoria in sede iberica, ma qualche precipitazione sull'Italia arriverà lo stesso, anche nei giorni seguenti.

La mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per sabato 11 marzo, mostra in maniera chiara quando detto:

Ecco il blocco secco dove campeggerà l'alta pressione tra la Penisola Iberica e il nord Africa. Sull'Italia arriveranno comunque correnti umide, ma le piogge potrebbero risultare poco democratiche e limitate alle zone esposte al flusso da ovest/nord-ovest, senza quindi fare la felicità di tutti. Vedremo.

