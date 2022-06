Meteo 15 giorni - CONFERME per un GUASTO del tempo dopo il 20 giugno

La prossima settimana verrà comandata quasi per intero dall'alta pressione. Inizialmente sarà un anticiclone abbastanza debole, ma nella seconda parte della settimana e nel week-end successivo la figura stabilizzante si intensificherà e darà luogo alla 3° ondata di caldo di questa prima parte di stagione.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 18 giugno, ovvero nel pieno dell'ondata di caldo:

Ecco l'alta pressione che si protenderà verso la nostra Penisola, dando luogo ad un tempo stabile, soleggiato ed anche molto caldo. Da notare tuttavia il rinforzo di una zona anticiclonica in pieno oceano, che sarà la chiave di volta per far uscire l'Italia dalla morsa del solleone e della canicola.

Ecco infatti cosa potrebbe succedere esattamente 4 giorni dopo, ovvero mercoledi 22 giugno:

Si nota la pulsazione fresca sull'Europa occidentale, connessa ad un ritiro dell'alta pressione africana verso sud. Da notare inoltre il "pavoneggiamento" dell'anticiclone delle Azzorre che se ne starà di quinta sul Vicino Atlantico, senza entrare sull'Italia.

Tuttoì ciò potrebbe dare origine ad un'ondata temporalesca al nord, al centro e marginalmente anche al sud, seguita da una provvidenziale rinfrescata.

Le quotazioni di questo cambiamento stanno salendo, ma la scadenza previsionale resta molto impervia. Vedremo cosa ci diranno le nuove elaborazioni per il periodo in questione. Continuate a seguirci!

