Meteo 15 giorni - CONFERME: marzo potrebbe salutarci con il MALTEMPO

La fatica delle perturbazione ad entrare nel Mediterraneo è palese nelle mappe a breve e medio termine (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/-getto-malato-ecco-perch-le-perturbazioni-fanno-fatica-ad-arrivare-sull-italia/96821/ . Il cambiamento del tempo che doveva intervenire sull'Italia a cavallo del prossimo week-end è stato in gran parte cancellato e probabilmente si dovrà aspettare la terza decade del mese per rivedere scenari piovosi sulla nostra Penisola.

Detto ciò, le mappe oggi disponibili per gli ultimi 10 giorni di marzo restano positive in tal senso. In altre parole, le correnti atlantiche faranno un'azione martellante nei confronti della solita alta pressione, che potrebbe mollare finalmente la presa dopo il giorno 20, consentendo alle perturbazioni di fare il loro ingresso sull'Italia.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 22 marzo:

Già ieri avevamo accennato all'apertura di un canale depressionario sull'Europa occidentale che avrebbe facilitato l'ingresso delle correnti atlantiche sul bacino occidentale del Mediterraneo e poi sull'Italia. Il modello americano nella sua media quest'oggi conferma ancora questo progetto, con la dipartita dell'alta pressione dalla sua scomoda posizione iberica.

Anche la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per giovedi 23 marzo risulta abbastanza confortante in tal senso. In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

La probabilità di pioggia per il medesimo giorno viene giudicata ELEVATA sull'area alpina, le alte pianure e la Liguria, MEDIA sul restante settentrione e quasi tutto il centro, più BASSA invece al meridione e sulla Sicilia.

Infine, se con un balzo virtuale ci proiettiamo a sabato 25 marzo, notiamo una situazione di correnti occidentali un po' alte di latitudine, ma con velleità piovose quantomeno al nord e sulla Toscana:

L'alta pressione dovrebbe restare bassa e non interferire più di tanto con il flusso delle perturbazioni oceaniche. Continuate a seguirci!

