Meteo 15 giorni - come inizierà dicembre: freddo? Perturbato o mite?

Facciamo luce sul tempo dei primi giorni di dicembre in Italia. Vi ricordiamo che con dicembre prende avvio l'inverno meteorologico che si concluderà esattamente tra tre mesi, ovvero il primo di marzo.

Novembre chiuderà sotto il segno dell'instabilità e del freddo su molte regioni della nostra Penisola. Dicembre, quantomeno nella sua prima parte, potrebbe segnare un'inversione di tendenza con il graduale ritorno dell'alta pressione sullo scacchiere mediterraneo ed italico.

Andiamo però con ordine. Prima che si faccia vivo l'anticiclone, il tempo seguiterà ad essere variabile/instabile specie al centro e al sud, con temperature tutt'altro che miti. La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 2 dicembre:

Notiamo correnti nord-occidentali relativamente fredde a scorrere sulla nostra Penisola. Tali correnti determineranno un tempo variabile/instabile con fenomeni soprattutto al centro e al meridione, in un contesto termico piuttosto freddo.

A seguire, il vortice polare subirà un maggiore accorpamento; ciò favorirà un'accelerazione del getto sull'Europa centro-settentrionale che obbligherà l'alta pressione atlantica a distendersi verso l'Italia; la media degli scenari del modello americano valida per domenica 5 dicembre, mostra molto bene quanto appena detto:

Sull'Europa si imporrà una condizione zonale, ovvero con correnti a scorrere da ovest verso est; ciò determinerà un ristabilimento delle condizioni meteo sull'Italia, connesso ad un aumento delle temperature; insomma, potrebbe arrivare l'alta pressione e il bel tempo.

Anche la mappa della probabilità che la pressione scenda sotto il valore di 1000 hpa valida per il medesimo giorno, ovvero domenica 5 dicembre, ci indica che il Mediterraneo potrebbe essere in alta pressione:

La probabilità che la pressione sul Mediterraneo e l'Italia scenda sotto i 1000hpa nel periodo suddetto è infatti molto bassa, mentre risulta elevata sull'Europa settentrionale dove domineranno le depressioni.

Infine, quanto freddo potrà arrivare? A tal proposito esaminiamo lo scenario un po' più favorevole al freddo a 1500 metri che potrebbe potenzialmente realizzarsi nella giornata di venerdi 3 dicembre, tralasciando quelli più estremi e meno probabili. E' una possibilità tutt'altro che remota e anche se oggi non è la più probabile, riteniamo interessante segnalarvela.

Ad oggi vige una probabilità tra il 30 e il 40% che l'isoterma 0° arrivi fino al sud della Sardegna e sulla Campania, con l'isoterma -2° ad interessare tutto il nord nella giornata di venerdi 3 dicembre. Si tratterà in sostanza di freddo moderato al nord e al centro. Nei prossimi giorni vedremo se far salire o scendere questa probabilità in base ai prossimi aggiornamenti dei modelli.

