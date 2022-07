Meteo 15 giorni: breve tregua del caldo, poi l'estate tornerà ad INCATTIVIRSI

Nemmeno il tempo di rifiatare qualche giorno dopo oltre due mesi di caldo insopportabile, che già si profila all'orizzonte una nuova ed intensa ondata di calore che interesserà tutta l'Italia dopo metà mese.

La cosa più grave è che non si potrà nemmeno contare sui temporali pomeridiani in montagna, dato che l'alta pressione ergerà un muro praticamente invalicabile, schiavizzando l'Italia al dominio del sole implacabile per giorni e giorni.

Tra il giorno 10 e il 15 di luglio si potrà comunque contare su un caldo abbastanza normale. Ecco infatti le temperature a 1500 metri attese per le ore centrali di giovedi 14 luglio:

Il gobbone africano resterà defilato verso ovest. In Italia avremo tempo stabile, ma accompagnato da temperature non troppo elevate; non aspettiamoci il fresco, ma nemmeno la calura insopportabile degli ultimi giorni.

Dopo il giorno 15 luglio, la situazione tornerà a peggiorare da questo punto di vista. Ecco le temperature a 1500 metri previste per domenica 17 luglio:

Si nota il gobbone africano nuovamente su di noi con il suo campionario di caldo atroce e stabilità assoluta del tempo. Saranno scarsi anche gli eventuali temporali pomeridiani sui rilievi. Insomma, una situazione che andrà seriamente ad aggravare tutti i problemi di siccità presenti in Italia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località