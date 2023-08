Meteo 15 giorni: benvenuto AUTUNNO (meteorologico) sotto un clima gradevole ed instabile

Il 31 agosto saluteremo l'estate meteorologica e daremo il benvenuto alla nuova stagione, ovvero l'autunno meteorologico, 21 giorni prima della più nota scadenza astronomica. Secondo le mappe disponibili, anche il tempo atmosferico proverà ad adeguarsi al calendario, soffiando aria decisamente meno calda sull'Italia e confezionando situazioni temporalesche su alcune aree della nostra Penisola.

Ancora 48-72 ore di pazienza e poi questa atroce ondata di caldo sarà solo un ricordo, lasciando il posto ai temporali e all'aria fresca, come si conviene alle più classiche rotture stagionali.

La prima mappa mostra il quadro sinottico messo a nudo dalla media degli scenari del modello americano valido per giovedi 31 agosto, ultimo giorno dell'estate meteorologica:

Anche oggi possiamo confermare un flusso di correnti abbastanza fresco ed instabile che interesserà soprattutto il nord e il centro, anche con fenomeni temporaleschi. Più stabile, ma senza escludere del tutto la possibilità di qualche temporale, risulterà il tempo al sud e sulle Isole, ma senza l'incubo del caldo asfissiante.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa delle temperature a 1500 metri riferita sempre alla giornata del 31 agosto:

Confermiamo in sostanza quanto abbiamo detto ieri. Tra l'Europa centrale e il centro-nord della nostra Penisola aleggerà un clima gradevole. Un po' di caldo, ma del tutto sopportabile, potrebbe interessare invece il sud e le Isole, con il caldo intenso che sarà confinato sul nord Africa.

Infine, facendo un passo in avanti ed arrivando a lunedi 4 settembre, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la giornata suddetta, ricordandovi che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia e/o temporali molto elevata sul nord-est, elevata sul resto del nord e le aree interne del centro, media dove vedete il colore verde e bassa dove è presente il colore blu.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località