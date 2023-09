Meteo 15 giorni: AUTUNNO fermo al palo, ma i tentativi non mancheranno

L'Italia nei prossimi giorni si troverà nuovamente tra le braccia di un brutto anticiclone che si spera non voglia mettere radici sul Mediterraneo. A parte qualche temporale che potrebbe interessare le estreme regioni meridionali tra martedi 5 e mercoledi 6 settembre, la prima decade di settembre pare già scritta, con pochi movimenti interessanti a scala europea ed italica.

Farà caldo, ma a parte qualche punta intensa, la calura dovrebbe essere nel complesso sopportabile da nord a sud.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa termica a 1500 metri imbastita questo pomeriggio dalla media degli scenari americana per la giornata di sabato 9 settembre:

Sull'Italia farà caldo, ma non si dovrebbero presentare punte termiche eccessive. Sarà in sostanza un caldo abbastanza sopportabile. Il caldo intenso sembra relegato al nord Africa e non dovrebbe interessarci.

I fenomeni piovosi previsti per la medesima giornata saranno ovviamente molto scarsi stante la presenza dell'alta pressione. Ecco la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per sabato 9 settembre. Precisiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Come vedete, a parte i settori alpini e prealpini che avranno una probabilità di pioggia anche elevata, sul resto d'Italia la probabilità che possa piovere sarà bassa o nulla.

Volgendo lo sguardo avanti, un punto di svolta si scorge dopo il 10 settembre. La terza mappa è la media degli scenari americana valida per mercoledi 13 settembre:

Le correnti atlantiche proveranno a farsi largo ad iniziare dalle regioni settentrionali, spazzando via l'alta pressione ed introducendo un tempo più variabile e fresco. Infatti, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica imbastita per la medesima giornata mostra quanto segue:

Notiamo come le precipitazioni, con una probabilità media o elevata, si estenderanno dalle Alpi a tutte le regioni settentrionali. Probabilità media anche nelle aree interne del centro, ancora bassa o nulla altrove.

