Meteo 15 giorni: aria FRESCA in vista, ecco quali regioni interesserà maggiormente

Il vortice freddo che dovrebbe sfondare sull'Italia all'inizio della prossima settimana portando piogge e temporali su molte regioni, potrebbe poi defilarsi sull'est europeo e restare stazionario su queste zone per alcuni giorni, richiamando aria fresca in grado di coinvolgere il nostro Paese da nord-est e di lasciarci costantemente in eredità temperature un po' più basse rispetto alla norma, specie lungo l'Adriatico.

Qui l'analisi prevista per venerdì 24 settembre:

Ad ovest del Continente peraltro si vede il solito ingombrante anticiclone, dispensatore di tempo stabile e cieli sereni, che riuscirà a coinvolgere le nostre regioni occidentali, molto meno il medio Adriatico e il meridione, dove insisterà un po' di nuvolaglia associata a qualche rovescio, indotto appunto dalla circolazione fresca di Tramontana e Grecale.



Da sabato 25 ecco ritornare in auge correnti da WNW in grado nuovamente di determinare annuvolamenti su Alpi, regioni di nord-est e marginalmente il medio Adriatico, provocandovi anche dei locali temporali, mentre il resto del Paese rimarrebbe parzialmente protetto dall'anticiclone ma con temperature nel complesso gradevoli.

Un nuovo affondo freddo i modelli provano a metterlo a fuoco da lunedì 27 in poi, ancora con l'est europeo e le nostre regioni adriatiche e meridionali in pole position, anche se con un quadro barico ancora troppo fumoso per dichiararlo attendibile oltre il 30%, guardate comunque come il modello americano inquadra la situazione:

E' comunque il segnale che l'anticiclone proprio non riesce più ad arginare totalmente l'iniziativa delle correnti perturbate di origine nord atlantica e comincia ad arrancare.

IN SINTESI il tempo da GIOVEDI 23 a LUNEDI 27 settembre:

-da giovedì 23 a venerdì 24 settembre: spesso variabile e fresco su medio e basso Adriatico con locali rovesci, ventilato e gradevole ma soleggiato altrove.

-sabato 25 e domenica 26 settembre: nubi e qualche fenomeno su Alpi, regioni di nord-est, Romagna, medio Adriatico, bello altrove, clima mite.



-lunedì 27 settembre: possibile nuovo peggioramento su regioni adriatiche e meridione con rovesci, temporali, vento e calo termico ma da confermare.