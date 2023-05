Meteo 15 giorni: alta pressione ASSENTE, ancora rischio MALTEMPO sull'Italia

Niente da fare per la stabilità durante questo mese. Le ultime proiezioni dei modelli prolungano la fase instabile/perturbata fino al 25 maggio, senza ondate di caldo o puntate dell'alta pressione africana sul Mediterraneo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di sabato 20 maggio:

Da giorni seguitiamo a monitorare l'alta pressione delle Azzorre che con un ampio promontorio si estende (e si estenderà) verso nord-est, fino a lambire la Scandinavia. Il Mediterraneo e parte dell'Europa centrale resteranno invece inglobate in una vasta zona depressionaria con occasione per piogge e rovesci da nord a sud sull'Italia.

La seconda mappa mostra la probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per sabato 20 maggio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo una probabilità di pioggia molto elevata sulle Alpi e le aree appenniniche centro-settentrionali. La medesima probabilità risulterà invece elevata su gran parte d'Italia, media solo sulla Sicilia e all'estremo sud, a testimoniare una situazione tutt'altro che stabile sulla nostra Penisola.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a giovedi 25 maggio, notiamo ancora l'assenza dell'alta pressione nel Mediterraneo, ma una circolazione maggiormente occidentale:

Correnti caldo-umide da sud-ovest manterranno un tempo incerto soprattutto al nord e al centro, maggiormente stabile invece al sud e sulla Sicilia dove si apprezzerà anche un aumento delle temperature, ma senza esagerare.

La mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per il 25 mostra in sostanza quanto detto poco sopra:

Probabilità di pioggia molto elevata in sede alpina e nelle aree interne del centro, nonchè sull'Appennino settentrionale. Elevata sul resto del nord e del centro ad eccezione delle coste e della Sardegna, più bassa invece all'estremo sud ed in Sicilia.

