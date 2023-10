L’alta pressione africana saluta l’Italia: l'AUTUNNO cala la maschera e svela finalmente le sue mosse!

Alta pressione africana: sta per scoccare l'ora del tuo congedo! Dopo aver sfiatato sull'Europa occidentale per oltre 20 giorni, spodestando l'autunno su mezza Europa, la situazione tenderà finalmente a cambiare radicalmente. Le prime avvisaglie le avremo nel prossimo week-end, ma per avere un cambiamento deciso della situazione e vedere l'ingresso prepotente dell'autunno sull'Italia, bisognerà aspettare la settimana prossima.

Già all'inizio della nuova settimana si formerà una depressione sul Mediterraneo occidentale che metterà piovose e umide correnti sciroccali sulla nostra Penisola. Più ad est vi sarà anche un'azione fredda che potrebbe contrastare con le suddette correnti miti, complicando ulteriormente lo scenario meteorologico sul nostro Paese.

Iniziamo la nostra analisi con la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 20 ottobre:

Osservate la grande area di alta pressione (non si tratterà dell'alta pressione africana) che campeggerà in sede scandinava. Sul suo bordo meridionale verrà prelevata aria fredda dall'est europeo che verrà indirizzata verso l'Europa centrale. Contemporaneamente sul Mediterraneo occidentale e il vicino Atlantico avremo un ingresso di depressioni da ovest precedute da correnti sciroccali. L'incontro/scontro tra questa due differenti masse d'aria potrebbe determinare fenomeni piovosi anche intensi e copiosi sull'Italia.

La mappa della probabilità di pioggia a scala europea valida per il medesimo giorno, venerdi 20 ottobre, conferma quanto appena detto. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Si nota una zona secca corrispondente all'alta pressione sull'Europa centro-orientale ed un canale piovoso che si dipartirà dal vicino Atlantico verso le nostre regioni. Ecco finalmente l'autunno con le sue piogge organizzate e democratiche sul nostro Paese!

Uscendo dalla galassia del modello americano, vi mostriamo per par condicio, la media degli scenari del modello europeo valida sempre per il 20 ottobre:

Non è molto diversa dalla media americana, a parte una minore confluenza dell'aria fredda con l'aria temperata mediterranea. In altre parole, l'Italia vivrebbe lo stesso un periodo piovoso specie al nord e al centro, ma comandato da correnti più miti e umide meridionali, con l'aria fredda che avrebbe un ruolo più marginale.

Infine, se non un balzo virtuale ci spostiamo a domenica 22 ottobre, questa è la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la giornata in parola:

La pioggia non mancherà sicuramente sull'Italia, con probabilità anche ELEVATA dove vedete il colore tendente al rosso.

RIASSUMENDO: Nel prossimo week-end inizieremo a sentire i primi effetti di un cambiamento di circolazione atmosferica, con l’ingresso di aria umida e instabile da ovest. Ma sarà dalla settimana prossima che il tempo subirà una vera e propria trasformazione, con l’arrivo di una depressione sul Mediterraneo occidentale che porterà piogge diffuse e abbondanti sull’Italia. Contemporaneamente, dall’est europeo si muoverà aria fredda che potrebbe interagire con le correnti miti mediterranee, creando ulteriori fenomeni piovosi anche intensi. L’Italia entrerà così in una fase di autunno piovoso e fresco, con temperature in netto calo rispetto ai valori anomali registrati fino ad ora.

