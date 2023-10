Alte pressioni lontane dall'Italia - il MALTEMPO continuerà anche alla fine del mese!

L'autunno tenterà un lungo riscatto sull'Italia, dopo essere stato umiliato e messo da parte per oltre un mese da alte pressioni che nulla avevano a che fare con la stagione in corso.

Esaminando le mappe a medio e lungo termine in nostro possesso, sembra che questa volta il maltempo non sia una veloce meteora seguita dalla solita rimonta dell'alta pressione. Il flusso atlantico sembra infatti continuare anche verso la fine di ottobre, indirizzando sull'Italia un discreto numero di perturbazioni in un contesto termico comunque non freddo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di martedi 24 ottobre:

Ecco il flusso atlantico comandato da una vasta depressione posizionata ad ovest dell'Irlanda. Una zona di alta pressione sarà posizionata più ad est e non dovrebbe intervenire sulla scena italiana.

Questa invece è la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per il medesimo giorno, ovvero martedi 24 ottobre. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

A parte alcune aree del meridione e del basso versante adriatico che avranno una probabilità di pioggia BASSA, sul resto della Penisola la medesima probabilità sarà MEDIA o ELEVATA dove vedete il colore tendente al rosso sulla mappa.

Uscendo dalla galassia del modello americano, notiamo come anche il modello europeo ponga una situazione praticamente sovrapponibile all'americano nella sua media e per il medesimo giorno (martedi 24 ottobre):

Di conseguenza, la probabilità che il flusso atlantico continui ad inviare perturbazioni verso l'Italia anche nella terza decade mensile risulta piuttosto elevata.

Infine, se con un balzo virtuale ci spostiamo a venerdi 27 ottobre, si nota ancora molta instabilità, se non vero e proprio maltempo sulla nostra Penisola.

Notate la tambureggiante azione delle correnti oceaniche facilitate dalla spalla dell'alta pressione delle Azzorre finalmente in posizione di assoluto riposo. In altre parole, altre piogge in vista per l'Italia.

RIASSUMENDO: L’Italia vivrà un autunno tardivo ma intenso, con il flusso atlantico foriero di maltempo e instabilità su gran parte del territorio nazionale. Le previsioni meteo indicano che questo scenario non cambierà a breve, anzi si rafforzerà nella terza decade di ottobre, con altre piogge e perturbazioni in arrivo dall’oceano Atlantico. Le temperature si manterranno su valori autunnali, senza eccessi di freddo o di caldo. Si tratta di una situazione molto diversa da quella che si era verificata nel mese di settembre e nella prima metà di ottobre, quando l’alta pressione aveva garantito tempo stabile e soleggiato sull’Italia, facendo sembrare l’estate ancora in corso.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località