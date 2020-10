Meteo a 7 giorni: migliora dal fine settimana ma non per molto

SINTESI GRAFICA del tempo previsto sino a giovedì 22 ottobre:

E' un ottobre di quelli "cattivelli" quello che stiamo vivendo, insolitamente freddo e non solo in Italia, e dunque favorevole ad incentivare le classiche infezioni delle prime vie respiratorie.



Ora però, per qualche giorno, si potrà parlare di un miglioramento delle condizioni atmosferiche, previsto segnatamente dal fine settimana a martedì 20 ottobre, al sud forse anche oltre tale data.



C'è un promontorio anticiclonico pronto a riportare un clima da "ottobrata", specie al centro e al sud e soprattutto tra lunedì 19 e martedì 20.



Poi l'Atlantico probabilmente deciderà di tornare all'attacco da ovest, facendo arrivare un bel carico di pioggia al nord e sulla Toscana tra mercoledì 21 e giovedì 22 con conseguenti precipitazioni anche rilevanti e un nuovo moderato calo delle temperature, come mostra questa mappa del modello europeo prevista per il pomeriggio-sera di mercoledì 21, che vede Libeccio ed Ostro in intensificazione sulla Penisola e precipitazioni che compaiono rapidamente al nord, salvo su parte dell'Emilia-Romagna (sottovento):

Naturalmente con questo tipo di correnti le temperature al centro e al sud risaliranno di diversi gradi, ma il contrasto con l'aria fresca di origine atlantica in arrivo da ovest limerà ben presto questo valori miti, contrastando al nord con l'aria umida in risalita da sud e dando vita ai fenomeni sopra descritti.



Insomma in questo ottobre 2020 non è proprio destino che l'alta pressione riesca a prendere possesso della Penisola , sia dal nord Europa che dal vicino Atlantico le minacce non sono trascurabili.



SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 22 OTTOBRE:

venerdì 16 ottobre: instabilità residua al mattino sul nord-est e la Romagna con residue piogge, schiarite al nord-ovest, nubi irregolari sul resto del Paese con qualche rovescio sparso possibile sul Tirreno al mattino e nelle zone interne del centro e del sud nel pomeriggio. Temperature massime in aumento.



sabato 17 ottobre: condizioni di variabilità al centro e al sud con locali fenomeni sul basso Tirreno e in mare aperto, soprattutto a ridosso della Sardegna e delle coste laziali e campane, tempo migliore al nord con prevalenza di sole. Temperature sempre fresche al mattino, più miti nel pomeriggio.



domenica 18 ottobre: migliorano ulteriormente le condizioni atmosferiche ma al centro, al sud e sulla Liguria il cielo non sarà sempre sereno, avremo altresì ancora banchi nuvolosi irregolari, forieri occasionalmente di qualche isolato rovescio. Temperature ancora fresche al mattino, miti al pomeriggio, specie al centro e al sud.



lunedì 19 ottobre e martedì 20 ottobre: bel tempo ovunque, temperature massime in aumento, banchi di nebbia nottetempo e al mattino sul catino padano.



mercoledì 21 ottobre: al nord irregolarmente nuvoloso con già le prime piogge su Alpi e Liguria, entro sera peggiora su tutto il resto del nord-ovest con precipitazioni, un po' di nubi anche sulla Toscana, bello altrove, clima molto mite al centro e al sud, fresco al nord.



giovedì 22 ottobre: passaggio perturbato al nord e sulla Toscana nel corso della giornata da ovest verso est con piogge e rovesci anche forti, migliora dal pomeriggio sul nord-ovest. Tempo migliore altrove. Da confermare.



