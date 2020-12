Meteo a 7 giorni: invernata in arrivo! Da Natale NEVE in arrivo in Appennino, poi in pianura al nord

Nella foto il castello di San Marino, cosi come si presenterà domenica 27 dicembre.

L'inverno prova a rompere la monotonia di questi giorni tristi, tutti uguali, troppo miti per essere sotto Natale, manco dovessimo viverlo in America Latina, e con l'incognita del Covid, delle sue varianti, della gente relativamente giovane che ci lascia le penne anche senza aver avuto patologie pregresse.



E allora noi ci distraiamo con la novità meteo di Natale: un'irruzione fredda nel complesso abbastanza modesta ma sufficiente a riportare un po' di normalità, un po' di inverno vero, ma soprattutto sufficiente a riportare la neve in Appennino dopo tanto marrone.



Questo spiffero freddo sarà peraltro anche in grado di mettere radici in Valpadana, in misura sufficiente ad assicurare una possibile nevicata, localmente anche generosa tra domenica sera e la giornata di lunedì.



Andiamo però con ordine: sino alla Vigilia di Natale vivremo ancora questo tempo "insipido", arriverà qualche pioggerella su Liguria e Lombardia, poi sul Tirreno, ma senza troppe pretese e senza alcun cambiamento sotto il profilo termico, poi ecco irrompere l'aria fredda per Natale, scavarsi una depressione al suolo sul centro Italia, portare neve a quote collinari sull'Emilia-Romagna e nella serata di Natale anche sull'Appennino centrale, specie sul versante adriatico alle stesse quote.



Santo Stefano trascorrerà perturbato al centro e al sud con venti forti, rovesci e temporali, ma anche neve in quota in Appennino, specie su Marche, Abruzzo e Molise, dove cadrà sino a 300-400m, al nord il tempo migliorerà e farà più freddo, un freddo secco però che sembrerà poca cosa ed invece poi sarà determinante per l'arrivo della neve in pianura nella notte su lunedì, quando un ramo del vortice polare si tufferà sulla Francia e spingerà una perturbazione ad attraversare tutto il nord e la Toscana.



Qui il momento più freddo dell'irruzione, sono i valori termici previsti nella notte su domenica 27 dicembre a 2m, molti come vedete i valori al di sotto dello zero:

Lunedì 28 per alcune ore, fintanto che le correnti di Libeccio non si saranno mangiate gran parte del freddo, potrà nevicare su Piemonte, Lombardia, Appennino ligure, fondovalle alpini, alto Veneto ed alto Friuli, ma le nevicate potrebbero finire presto per localizzarsi sull'estremo nord-ovest e sulle Alpi, se ci mettesse lo zampino lo Scirocco, con la sua lama calda. Qui come potrebbe apparire Milano all'alba di lunedi:

Martedi 29 un'altra perturbazione investirà il centro, la Lombardia, la Liguria di Levante e regioni di nord-est portando altre precipitazioni, stante la difficoltà nell'inquadrare i movimenti della saccatura al momento è difficile dire se risulteranno nevose oppure no, dipenderà dalla minore o maggiore ingerenza dell'aria fredda e conseguentemente dei venti da sud più tiepidi.



SINTESI DEL TEMPO sino a MARTEDI 29 DICEMBRE 2020:

mercoledi 23 e giovedi 24 dicembre: nuvolaglia irregolare sulla Penisola con locali piogge su Liguria, coste del Tirreno, poi giovedi anche Lombardia, per il resto tempo asciutto e anche qualche schiarita, in un contesto mite.



venerdi 25 dicembre: su alto Piemonte, nord-ovest lombardo e Valle d'Aosta nuvolaglia ma con schiarite e tempo asciutto, maltempo su nord-est, Emilia-Romagna, Oltrepò Pavese, versante padano dell'Appennino ligure, Marche, con rovesci sparsi e arrivo della neve in Appennino a quote sempre più basse, sino a raggiungere la bassa collina entro sera, instabile sul resto del centro, in peggioramento con rovesci e locali temporali, neve in Appennino oltre i 700m e clima ventoso e più freddo. Al sud nuvolosità irregolare con locali rovesci, alternati a schiarite, peggioramento serale.



sabato 26 dicembre: al nord tempo in miglioramento con tempo soleggiato e freddo secco, ultime nubi solo sulla Romagna con residue nevicate in Appennino, al centro e al sud instabile con piogge, temporali, neve in Appennino sul medio Adriatico, specie su entroterra marchigiano sino a 200-300m, oltre i 400-600m sui restanti settori, ventoso ovunque e più freddo.



domenica 27 dicembre: risveglio freddo su tutto il Paese con estese gelate al nord e al centro, specie all'interno, ancora residua instabilità al sud con brevi rovesci, anche nevosi in Appennino a quote collinari, in giornata nubi in aumento al nord e prime nevicate serali tra Appennino ligure e pavese, in estensione al resto della Lombardia e all'est del Piemonte, qualche fiocco anche su Toscana interna, pioggia su costa ligure della Versilia. Temperature in ulteriore diminuzione.



lunedi 28 dicembre; al nord passaggio di una perturbazione con maltempo diffuso e neve sino in pianura al mattino su Piemonte, Lombardia, alto Veneto, alto Friuli, fondovalle aostano e trentino, e fiocchi su tutte le Alpi. Sul Piacentino neve mista a pioggia, asciutto e poi pioggia sul resto dell'Emilia-Romagna, virata in pioggia ad est di Milano dalla tarda mattinata. Sulla Toscana nuvoloso con rovesci su nord regioni, neve in rapido rialzo oltre i 1000m. Sul resto del centro nubi sparse ma tempo secco e rialzo delle temperature, tempo migliore al sud e anche qui termometri in risalita.



martedi 29 dicembre: nuovo peggioramento tra nord e centro con piogge, temporali sulle coste e neve a quote collinari al nord, non esclusa in pianura mista a pioggia sulla Lombardia, tempo più asciutto sul Piemonte. Temperature in lieve calo al centro, stazionaria al nord e sul meridione.



Seguite tutti gli aggiornamenti!



Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località