Se si avverasse? Ecco il modo per ricoprire l'Italia di NEVE!

Alcune ipotesi estreme del modello americano oggi fanno brillare gli occhi degli appassionati di neve e gelo. Vi ricordiamo però che questi scenari sono davvero poco probabili ed hanno una bassissima percentale di realizzo, attorno al 20%. Ogni tanto però vale la pena menzionarli, ma non devono essere presi come spunto previsionale, almeno per il momento.

Vi mostriamo l'ipotesi piu estrema che abbiamo oggi nel ventaglio delle corse alternative che plasmano il modello americano. La prima mappa è "valida" per mercoledi 19 gennaio:

Maestosa irruzione di aria gelida artica con il settentrione sotto temperature di gelo, mentre il centro e il meridione alle prese con nevicate fin sulle pianure ed a tratti anche sulle coste.

Gli appassionati del settentrione però non vorrebbero solo freddo secco, ma anche ,la neve! Eccoli accontentati esattamente due giorni dopo, ovvero venerdi 21 gennaio:

Saccatura fredda più occidentale e neve fino in pianura al nord ed a tratti anche al centro, mentre al meridione la neve lascerebbe il posto alla pioggia, ma non ovunque.

Come potrebbero andare realmente le cose? Attorno al 20 gennaio è probabile una nuova migrazione dell'alta pressione più ad ovest, con aria fredda che potrebbe raggiungere l'Italia, ma ovviamente non con le modalità di cui sopra :-)

