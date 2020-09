Violentissimo temporale nel sud della Francia: 700 mm di pioggia a Valleraugue, grave alluvione in corso

Una vasta area depressionaria situata fra penisola iberica e Francia sta alimentando in queste ore forte instabilità atmosferica con fenomeni particolarmente intensi nel territorio transalpino.

Un temporale a carattere auto-rigenerante ha colpito per ore l'area del dipartimento del Gard e zone limitrofe, causando gravi inondazioni e frane.

Impressionante il valore dell'accumulo di pioggia odierno a Valleraugue, la località più colpita, dove sono caduti circa 700 millimetri di pioggia. Nella zona è straripato il fiume Hérault trasformando le strade in fiumi d'acqua e fango. Alcune automobili sono state trascinate via dalla piena.



Al momento non si segnalano vittime ma una persona risulta dispersa tra Valleraugue e Pont d'Hérault. Numerose invece le persone messo in salvo e soccorse dai vigili del fuoco, anche per mezzo di elicotteri.

Purtroppo la situazione meteo è destinata a peggiorare: dopo una breve pausa nelle ore pomeridiane infatti, i fenomeni riprenderanno con forte intensità in prima serata e potranno protrarsi fino a notte fonda, aggravando ulteriormente la situazione di dissesto idro-geologico.