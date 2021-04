VENTI TEMPESTOSI su mezza Italia, guardate che macello nel pomeriggio!

La formazione di un minimo pressorio sul centro Italia tra le 12 e le 21 odierne avrà come conseguenza una generale intensificazione del vento da est al nord e da ovest sul medio Tirreno e la Sardegna.



I venti più intensi, con raffiche anche prossime ai 100km/h, sono previsti in uscita dalla Sardegna, in movimento verso le coste laziali e campane, ma quelli che faranno calare sensibilmente le temperature sono previste sull'alto Adriatico, sulla costa romagnola e, pur in misura minore, in Valpadana dai quadranti orientali, qui con raffiche sino a 65-70 km/h.

Nel pomeriggio-sera la situazione non migliorerà di molto: il tempo risentirà di questa circolazione instabile, determinando rovesci nevosi sino in collina, a quote anche inferiori su Romagna, Marche, Abruzzo, previsti temporali di neve anche sull'est Lombardia:

Fate attenzione agli spostamenti, all'attraversamento di viadotti, all'uscita delle gallerie ma anche semplicemente mentre passeggiate per strada; anche solo un vaso di fiori che ci arriva sulla testa da un balcone può essere fatale.



Solo dalla tarda serata il minimo pressorio perderà importanza.