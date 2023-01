Venti di BURRASCA imminenti, raffiche oltre 80 km/h su diverse regioni

La perturbazione atlantica in transito in queste ore sull'Italia sta determinando una netta intensificazione del vento su buona parte dello Stivale. La massima intensità, tuttavia, verrà raggiunta nel corso delle prossime ore, in particolare tra stasera e il pomeriggio di martedì.

Questa bassa pressione tenderà ad approfondirsi rapidamente col passare dei minuti, mentre si dirigerà altrettanto rapidamente verso i Balcani. Lungo questo suo tragitto richiamerà dapprima i venti di libeccio (tra oggi pomeriggio e le prime ore della sera) e a seguire fortissime raffiche di maestrale per oltre 24 ore.

Come si evince dalla mappa delle raffiche previste stasera, possiamo notare punte di 80-85 km/h sulla Sardegna ed il rispettivo Canale. Si tratta di raffiche di burrasca e burrasca forte che certamente non passeranno inosservate e che potrebbero causare disagi e danni.

Il vento di maestrale si rinforzerà rapidamente anche su Sicilia e Calabria tra la notte e la mattina di martedì, anche in questo caso con raffiche fino a 80 km/h. Contemporaneamente si rinforzerà la tramontana sul medio-basso Adriatico con raffiche fino a 80 km/h (burrasca) specie lungo le coste. La tramontana raggiungerà la massima intensità nel corso del pomeriggio di martedì su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, per poi attenuarsi molto gradualmente.

Il vento si farà sentire anche al nord, seppur con raffiche molto più deboli e circoscritte. Trattasi del foehn che già adesso sta spazzando via le nubi e l'umidità dal nordovest. Entro martedì mattina il foehn farà splendere il Sole su tutto il nord.