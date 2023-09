Venerdì e sabato due giornate abbracciate dal MALTEMPO: dove e quando ci saranno i NUBIFRAGI in Italia

Da tempo non si vedeva l'ingresso di una robusta saccatura atlantica come quella attesa per i prossimi 3 giorni sul Mediterraneo. In un primo tempo verranno interessate le regioni centro-settentrionali, mentre a seguire il maltempo si accanirà al meridione a partire dal prossimo week-end. Stante l'elevato quantitativo di calore e umidità, i fenomeni potrebbero presentare intensità notevole e non saranno escluse locali criticità dove i rovesci insisteranno maggiormente.

Ora facciamo parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 22 settembre:

Rovesci o temporali molto forti con possibili criticità saranno possibili sull'alta Lombardia, il Friuli e la Liguria centro-orientale. In queste aree non sono esclusi nubifragi o alluvioni lampo. Rovesci saranno possibili ovviamente anche sul resto del settentrione e al centro, ad eccezione delle Marche, l'Abruzzo e la Sardegna orientale. Attenzione anche ai venti forti di Ostro-Libeccio che si attiveranno sulla Liguria e l'alto Tirreno. Sulle restanti regioni tempo asciutto ed ancora un po' caldo specie al sud e sulla Sicilia stante le correnti in arrivo dal nord Africa.

Ecco invece la situazione attesa in Italia nell'arco della giornata di sabato 23 settembre:

Il rovesci più forti si sposteranno prima al centro, poi anche al sud ad eccezione forse delle aree più estreme. Attenzione alla Campania dove si potrebbero avere criticità.

Al nord ancora rovesci sparsi specie in mattinata e sul settore centro-orientale, in via di attenuazione nell'arco della giornata. Piovaschi anche sulla Sardegna accompagnati da forti venti di Maestrale. Temperature in calo su tutta la Penisola e fine definitiva del caldo al meridione.

RIASSUMENDO: L’Italia si prepara ad affrontare un cambiamento radicale del tempo a causa dell’ingresso di una saccatura atlantica che porterà maltempo e freddo su tutto il territorio nazionale. La perturbazione sarà molto dinamica e coinvolgerà prima le regioni centro-settentrionali, poi quelle meridionali nel corso del week-end. I fenomeni potrebbero essere di forte intensità e causare locali criticità, soprattutto dove l’aria calda e umida favorirà la formazione di temporali violenti. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo e le eventuali allerte delle protezioni civili regionali.

