Un anticiclone dal "cuore caldo"

Quella che avete sotto gli occhi non è una reanalisi dell'estate appena passata, ma una mappa delle temperature a 1500 metri previste per il 2 novembre!

L'anticiclone che si stabilirà sul Mediterraneo a partire dalla seconda parte di questa settimana, sembra intenzionato a fare le cose in grande sia dal punto di vista atmosferico che termico.

Diciamo subito che dopo il fronte che transiterà tra oggi e domani sull'Italia, la pioggia verrà negata almeno per tutta la prima settimana di novembre. Un dato non buono per chi aspetta ancora le piogge autunnali, che quest'anno hanno spesso colpito a macchia di leopardo, scontentando molte regioni.

Oltre alla completa assenza di fenomeni, il dato forse piu sconcertante riguarderà il quadro termico; in altre parole, a 1500 metri (quindi in montagna) le temperature previste saranno praticamente estive, raggiundendo i + 16° sulla verticale del centro-nord nella giornata dei defunti (lunedi 2 novembre).

A livello del suolo le inversioni termiche (a cui si assoceranno nebbie ed inquinamento) non consentiranno probabilmente ai termometri di salire molto, ma in quota si tratterà invece di un episodio caldo sopra le righe come ormai la natura ci ha abituato da diversi anni...

