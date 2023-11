ULTIMISSIME METEO! Arriva la virata: FREDDO spinto ad est da...

I modelli hanno scagliato il sasso e tolto la mano. La convergenza verso un evento invernale da sabato 26 novembre e per più giorni era stata quasi trovata, ma sul più bello è intervenuta la spinta delle correnti occidentali (westerlies) a riportare tutto nell'incertezza.

La corrente da ovest, pilotata dalla Jet Stream ad alta quota, viene vista più forte di quanto si ipotizzava nelle ultime emissioni e pertanto tutto il freddo nelle emissioni odierne sembra allontanarsi verso est, ma non ancora in modo così netto da non determinare comunque un parziale coinvolgimento del centro Europa e dell'Italia nel week-end 26-27 novembre, come vediamo qui sotto:

Non mancherebbe pertanto un sensibile rinforzo dei venti di Maestrale e Tramontana con un netto calo termico che riassumiamo in questa mappa prevista a 1500m per domenica 26 novembre:

Chiaro che se dietro a questa irruzione, cioè da martedì 28 novembre, l'anticiclone tornasse a spadroneggiare, il flusso atlantico si mantenesse alto di latitudine e la corrente da ovest non frenasse ci troveremmo nelle condizioni che vi mostriamo sotto, cioè in fase di stallo, con temperature in aumento e clima autunnale mite:

Se invece intervenisse un ulteriore affondo da nord-ovest in arrivo dall'Atlantico, in seno al corridoio già scavato dall'aria fredda, potrebbero scaturirne situazioni invernali per gran parte del nostro Paese a partire dal settentrione, come vediamo ad esempio in questa mappa:

E chi ha ragione allora?

Nessuno ha veramente torto e nessuno veramente ragione. La verità potrebbe stare nel mezzo. Di sicuro tutto il castello di FREDDO costruito negli ultimi giorni con fatica dai modelli, non andrà completamente distrutto, quindi riteniamo che nel prossimo fine settimana l'aria fredda possa arrivare, in seguito potrebbero ancora intervenire azioni di disturbo da nord-ovest, magari non così spettacolari come mostra l'ultima mappa qui sopra, ma sufficienti per avvicinarci maggiormente all'inverno. Seguite comunque gli aggiornamenti, perchè la situazione è ben lungi dall'essere definita.