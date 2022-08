Ultimi giorni di agosto con il CALDO - che temperature raggiungeremo?

Dopo la fase instabile che interesserà l'Italia nel prossimo fine settimana (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/fine-settimana-avvolto-da-molti-temporali-quali-saranno-le-regioni-maggiormente-colpite-/94728/), l'alta pressione potrebbe rimontare sul Mediterraneo, concedendo una moderata ondata di caldo sull'Italia sul finire di agosto.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nella giornata di martedi 30 agosto:

Da questa mappa si nota che il caldo potrebbe interessare soprattutto il centro, le Isole e il meridione, ma anche sulla Pianura Padana non mancheranno punte di caldo fastidioso.

A tal proposito vi mostriamo il quadro delle temperature massime attese al suolo in Italia nella giornata di lunedi 29 agosto. Vi ricordiamo che la scadenza previsionale non è immediata, di conseguenza non prendete questi valori come oro colato :

Si notano punte di 35° sulla Sardegna, 34° sul Foggiano e la Pianura Padana centro-orientale, 32-33° nelle aree interne poste tra Toscana e Lazio. I valori saranno quasi ovunque sopra i 30° tranne qualche eccezione.

La seconda mappa mostra le temperature massime attese al suolo nella giornata di martedi 30 agosto:

Punte di 36° sulla bassa Lucania, 35° nel Foggiano, nelle aree interne della Toscana e sulla Pianura Padana orientale, 34° nel Lazio, in Sardegna, sulla Calabria, la Sicilia e il Salento.

