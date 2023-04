Tregua "africana" molto breve, che aggiornamenti per fine Aprile e 1° Maggio!

Dopo il ponte a tratti instabile del 25 Aprile (leggi qui maggiori informazioni sul maltempo in arrivo) potremmo vivere un altro ponte non proprio idilliaco. Ci riferiamo a quello del 1° Maggio che partirà sabato 29 Aprile per poi concludersi il lunedì 1, giorno della festa dei lavoratori.

Nel mezzo dei due ponti si piazzerà l'anticiclone africano alla sua seconda comparsa mensile nel Mediterraneo. Il tempo sarà nettamente più stabile tra 27 e 28 Aprile, mentre le temperature saliranno fino a 24-25°C su tante località, soprattutto sul lato tirrenico e sulle isole maggiori. Non escludiamo anche picchi di 27-28°C, praticamente simil-estivi sul Sardegna e Sicilia.

Ma si tratterà di una tregua davvero breve che lascerà spazio a nuove incursioni fresche nord-atlantiche! Aumentano le possibilità dell'arrivo di una nuova perturbazione dal 29 Aprile a cominciare dal nord Italia, secondo il solito schema dell'ultimo mese e mezzo. Il fronte freddo porterà rovesci e temporali al nord, i quali poi si muoveranno anche su centro e sud tra 30 Aprile e 1° Maggio.

Secondo il centro di calcolo americano GFS l'appena citata perturbazione potrebbe raggiungere il nord già da sabato 29 Aprile con al seguito rovesci e temporali. Nella giornata successiva il maltempo attraverserebbe tutte le regioni centrali con temporali anche intensi, con accumuli sostanzioni come possiamo notare tra Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Toscana.

Anche il 1° Maggio potrebbe essere in parte compromesso del maltempo. La perturbazione si dirigerà sulle regioni del sud dove vivremmo una giornata grigia e piovosa. Anche il centro Italia potrebbe ritrovarsi sotto nubi, acquazzoni e temporali sparsi. Al nord invece il tempo volgerebbe al miglioramento.

Al momento si tratta solo di una tendenza che necessiterà conferme nei prossimi giorni, considerata l'elevata distanza temporale.