Meteo: lunedì di MALTEMPO, in arrivo anche forti temporali

Sono le ultime ore di stabilità per la nostra penisola, in particolare per il nord che sarà il primo settore a rimettere mano all'ombrello stante l'arrivo di una perturbazione nord-atlantica.

Una depressione situata sulla Francia nord-occidentale è in graduale avvicinamento e a breve irromperà nel Mediterraneo il suo fronte freddo, quello caratterizzato dai fenomeni più estesi e intensi. Il fronte caldo sta scorrendo in queste ore sul nord Italia, ma al limite apporterà qualche veloce temporale tra oggi pomeriggio e sera specie su Alpi, Prealpi e a sprazzi su Nordest e regioni adriatiche.

Il maltempo entrerà vivo nella notte di lunedì, proprio all'ingresso del fronte freddo che scalzerà l'aria più calda accumulatasi nei bassi strati. È molto probabile la formazione di un fronte temporalesco piuttosto intenso tra Liguria e Piemonte, il quale tenderà a muoversi verso est/sud-est.

Elevato rischio di isolati nubifragi e grandinate su Piemonte orientale, Liguria centrale, Lombardia. I fenomeni si estenderanno, lunedì mattina, sul Nordest e le regioni centrali, mentre sul Nordovest avanzerà un lento miglioramento.

Col passare delle ore il fronte temporalesco attraverserà tutto il centro Italia ed entro il pomeriggio o le prime ore della sera lambirà anche il sud. In particolare saranno Campania, Basilicata e Puglia a dover fare i conti con qualche rovescio o temporale, con entità inferiore rispetto al centro e al nord Italia.

Calabria, Sicilia e Sardegna saranno le uniche regioni dove il peggioramento non dovrebbe quasi per nulla palesarsi. Sarà un lunedì stabile e mite.