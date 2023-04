Tra domenica e lunedì ROVESCI e TEMPORALI sull'Italia. Ecco le regioni colpite

Di seguito, la situazione sinottica prevista nella notte tra domenica 16 e lunedi 17 aprile:

Niente da fare per le correnti oceaniche, che dopo una veloce comparsa, saranno costrette a retrocedere stante la solita rimonta dell'alta pressione sull'Europa occidentale e settentrionale. Di conseguenza sulla nostra Penisola torneranno le correnti orientali con il maltempo che tenderà a concentrarsi sempre sulle medesime aree, ovvero il versante adriatico e il meridione. Niente pioggia per l'assetato nord-ovest, se non in maniera del tutto locale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 16 aprile:

Ecco il maltempo tra Marche, Abruzzo e su tutto il meridione dove agiranno rovesci e temporali. Al nord, sulla Toscana, l'Umbria, l'alto Lazio e la Sardegna tempo discreto con precipitazioni isolate (se ci saranno). Clima ventoso e fresco ovunque.

La situazione prevista per lunedi 17 aprile non si presenta molto diversa:

Ancora rovesci o temporali lungo il versante adriatico e al meridione. Piovaschi anche sulla Sardegna, per il resto variabilità senza precipitazioni importanti. Ancora clima fresco e ventoso ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località