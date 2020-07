Tornerà il CALDO AFOSO la prossima settimana?

La mappa sopra mostra l'indice di disagio da caldo, chiamato anche INDICE di CALORE (si legga questo articolo per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/79464/.

La scala va dal verde al fucsia. Ovviamente l'indice di calore aumenta quando il colore tende ad andare verso il fuscia.

Per la prossima settimana, almeno fino alla giornata di giovedi 9 luglio, non prevediamo punte di malessere fisico in Italia, con il caldo che dovrebbe mantenersi su livelli accettabili a parte alcune zone.

La giornata più afosa dovrebbe essere lunedi 6 luglio. Ecco l'indice di disagio da caldo previsto in Italia alle ore 17 della giornata in parola:

CALDO FASTIDIOSO è atteso sulla Pianura Padana. Un po' di fastidio si avvertirà anche nelle aree interne dell'Italia centrale e nel sud della Sardegna. Per il resto il caldo dovrebbe essere SOPPORTABILE segnatamente dove vedete il colore verde.

A seguire, la situazione da questo punto di vista dovrebbe migliorare. Nelle giornate di martedi 7, mercoledi 8 e giovedi 9 luglio non si prevedono punte esagerate di afa in Italia. La terza mappa mostra l'indice di calore atteso in Italia nel pomeriggio di mercoledi 8 luglio:

Ad eccezione delle zone colorate in giallo che avranno CALDO UN PO' FASTIDIOSO, le altre aree presenteranno un caldo nel complesso SOPPORTABILE.

Controlla anche tu il disagio da caldo sulla tua zona nei prossimi 10 giorni cliccando sulle nostre MAPPE ESCLUSIVE: https://www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/