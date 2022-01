Torna l'INCUBO "alta pressione": inverno in SERIA DIFFICOLTA'?

Non sono buone le notizie per l'inizio di febbraio in Italia. Chi si aspettava un riscatto invernale o un mutamento delle condizioni sinottiche a scala europea, resterà quasi sicuramente deluso.

Volendo fare un primo bilancio della stagione, l'inverno è stato praticamente inestente al nord e lungo il versante tirrenico. L'unica cosa che ha dato una parvenza invernale sono state le nebbie e le inversioni termiche dovute al permanere dell'alta pressione, altrimenti l'unico episodio invernale che si ricordi al nord è stato l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata.

Lungo il versante adriatico e al meridione è andata un po' meglio, con una stagione invernale a "spizzichi e bocconi" dettata da affondi freddi sempre diretti verso l'Europa orientale.

Ora l'inverno rischierà di andare in crisi ovunque, in quanto l'alta pressione sembra intenzionata ad "appollaiarsi" sul Mediterraneo, negando tutto (pioggia, neve e vento) e facendo nuovamente impennare i tassi di inquinamento nelle nostre città.

La media degli scenari del modello americano mette quasi una pietra sopra alla stagione invernale sul Mediterraneo. Ecco la situazione prevista per domenica 6 febbraio:

Sembra una configurazione estiva...invece siamo ad inizio febbraio. Come vedete, anche le correnti fredde settentrionali sul bordo orientale dell'alta pressione, che hanno dato un po' di ossigeno al centro-sud nelle ultime settimane, verranno bloccate da un'invadenza anticiclonica con pochi precedenti. Tempeste di vento interesseranno invece l'Europa settentrionale, in pieno accordo con gli inverni fallimentari sul nostro Paese.

Andrà avanti così almeno fino al giorno 10 febbraio, poi vedremo se cambierà qualcosa, anche se le speranze di un riscatto invernale stanno scendendo drasticamente.

