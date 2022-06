TEMPORALI - ecco dove potrebbero colpire nei prossimi 2 giorni

Abbiamo già anticipato che l'alta pressione africana nei prossimi giorni piegherà un po' la testa, ma non uscirà dalla sfera di influenza della nostra Penisola. Le regioni maggiormente bersagliate dal caldo saranno le isole e il centro-sud (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/grande-caldo-ancora-temperature-vicine-ai-40-nei-prossimi-due-giorni-vediamo-dove-/94196/)

Le regioni settentrionali verranno invece lambite dal flusso atlantico che sarà causa di temporali su alcune aree segnatamente nella giornata di venerdi 24 giugno.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, giovedi 23 giugno:

I temporali più forti riguarderanno la bassa Val d'Aosta, l'alto Piemonte, l'alta Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Friuli. In queste zone non si escludono grandinate. Piovaschi o sgocciolii misti a sabbia desertica in sospensione saranno possibili su Liguria, Toscana e parte dell'Umbria oltrechè sulla Sardegna settentrionale, ma non daranno luogo ad accumuli apprezzabili. Sole e grande caldo invece sulla Sicilia, la Sardegna interna e al meridione.

Queste invece sono le precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 24 giugno:

Un veloce cavo d'onda interesserà le regioni settentrionali con temporali anche forti tra il pomeriggio e la serata su Alpi, Prealpi e sulle zone di pianura poste a nord del Po, specie su Piemonte ed ovest Lombardia.

Piovaschi sparsi saranno presenti sulla Liguria centro-orientale, mentre sgocciolii sabbiosi cadranno sulla Sardegna ed in tendenza anche sul medio Tirreno. Sole e grande caldo infine a sud e sulla Sicilia.

