TEMPORALI e aria PIU FRESCA la prossima settimana: le prospettive del modello AMERICANO

Il modello di oltre oceano questa mattina fa uscire l'Italia dalla morsa del caldo opprimente nei primi giorni di agosto a suon di temporali. All'inizio della settimana prossima, indicativamente nella giornata di martedi 4 agosto, una saccatura atlantica ricolma di aria fresca ed instabile potrebbe irrompere sulla nostra Penisola da nord a sud.

L'ondata temporalesca sarà ovviamente seguita da un provvidenziale calo delle temperature che riporterà i valori termici attorno alla media del periodo, se non lievemente al di sotto.

La media di tutti gli scenari (ufficiale e non) imbastita questa mattina dal modello americano sembra non avere dubbi circa l'ammaccatura del tessuto anticiclonico che diverrà realtà nei primi giorni della settimana prossima.

L'alta pressione africana dovrebbe tornarsene a casa sua, mentre l'anticiclone delle Azzorre proporrà un lembo sull'Europa occidentale che successivamente farà ripartire l'estate in maniera decisamente più gentile in Europa ed in Italia.

E' ancora presto per parlare di precipitazioni, ma vi proponiamo lo stesso la visione pluviometrica del modello americano per lunedi 3 agosto:

La posizione e la stima delle precipitazioni andranno ovviamente riviste in base ai prossimi aggiornamenti; di consegienza non devono essere prese come oro colato.

Tuttavia, già oggi si evince l'ondata di temporali che dalle regioni settentrionali si trasferirà gradualmente verso il centro e parte del meridione accompagnando il calo delle temperature.

Se questa dinamica fosse confermata aspettiamoci fenomeni anche intensi stante il contrasto termico che si verrà a creare.

