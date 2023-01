SUPER MALTEMPO fino a giovedi: ecco dove potrebbe piovere o nevicare

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Italia alla mezzanotte su giovedi 19 gennaio:

Aria artica padrona della scena meteorologica europea ed in parte anche italica, quantomeno delle regioni centro-settentrionali della nostra Penisola.

Notate il minimo barico centrato nei pressi del Mar Ligure che comanderà il tempo sul nostro Paese almeno fino alla giornata di giovedi. Di conseguenza, il maltempo che sta interessando alcune regioni, segnatamente il centro, dovrebbe continuare, accompagnando un calo termico via via più sensibile che gradualmente coinvolgerà tutta l'Italia.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giorntata di mercoledi 18 gennaio.

Ancora sotto pressione le regioni tirreniche, le aree interne e la Sardergna, specie centro-occidentale. Qui si avranno rovesci anche intensi che saranno nevosi sull'Appennino centro-settentrionale al di sopra dei 700-900 metri.

Le regioni settentrionali non dovrebbero avere precipitazioni, anche se non possono essere esclusi fenomeni da instabilità fredda con rovesci localizzati anche di tipo nevoso a quote molto basse, soprattutto sui settori orientali.

Ancora vento forte occidentale sui settori centro-meridionali italiani dove il clima sarà ancora mite. Temperature invece piuttosto basse al nord, anche se in lieve aumento rispetto ad oggi.

Veniamo ora alla possibile sopresa bianca su alcune aree del settentrione che potrebbe compiersi nella giornata di giovedi 19 gennaio:

Una ritornante da est potrebbe coinvolgere l'Emilia Romagna, il basso Veneto ed il sud-est della Lombardia. In queste zone sono probabili nevicate fino in pianura o al massimo pioggia mista a neve. Neve anche sull'Appennino settentrionale sopra i 200-300 metri, 500 metri la quota neve sull'Appennino centrale, 800-1000 metri su quello meridionale.

Ancora rovesci in Sardegna, Campania, Calabria Tirrenica e nord Sicilia con ventilazione ancora sostenuta, ma in attenuazione. Temperature in calo ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località