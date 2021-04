Sul nord Europa l'INVERNO non se ne vuole andare!

Siamo alle soglie del mese di maggio, ma sul nord Europa fa ancora freddo ed in alcune aree della Scandinavia la neve riesce ancora a raggiungere le pianure.

La potente anomalia fredda che da oltre due mesi cinge d'assedio queste zone, viene ovviamente stemperata con il sole del giorno, ma torna prepotentemente in azione non appena il calore del nostro astro viene eclissato dalla sera. Ne consegue che le notti sono ancora fredde, se non quasi gelide su tutto il comparto nord Europeo.

Ecco la mappa che mostra le temperature minime registrate la notte scorsa sul nostro Continente...e non solo:

Si può dire che a nord della linea bianca sia ancora inverno. Tra la marea di segni negativi si scorgono -10° nelle aree interne tra Norvegia e Svezia ed addrittura -12° in alto a sinistra, in prossimità del mare di Barents.