Speranze di PIOGGIA al NORD nel fine settimana? Ecco cosa dicono i modelli

Le regioni settentrionali hanno perso anche questo treno...e fino a domenica prossima non ce ne saranno altri. I giorni scorrono veloci e l'estate è sempre più vicina...una sorta di angosciante "tic tac" che ci ricorda che il tempo per poter recuperare la pioggia è sempre più breve ed è limitato ormai al mese di aprile e parte di maggio.

Per il momento non si vedono all'orizzonte piogge in grado di sbloccare questa assurda situazione. Il massimo che la natura saprà offrire sarà la coda di una perturbazione che nella giornata di domenica prossima potrebbe portare dell'instabilità sulle regioni settentrionali come se fossimo a luglio! Ecco la mappa sinottica riferita alle ore centrali di domenica 26 marzo:

Notate l'alta pressione SEMPRE LI, pronta come un falco a saltare addosso alla sua preda, ovvero l'Italia. Come al solito, la perturbazione verrà distrutta da questo mostro pressorio nella sua parte meridionale e resterà solo la coda che si adagerà comunque sulle regioni del nord.

Gli effetti? Pochi! Sarà la solita toccata e fuga che non darà benefici alle nostre aree se non locali e momentanei. Vediamo comunque le mappe.

La prima è la sommatoria delle precipitazioni previste per domenica 26 marzo secondo il modello americano:

I rovesci e le nevicate interesseranno soprattutto le Alpi e il Triveneto. Sul resto del nord piogge deboli e abbastanza insignificanti sul fronte del recupero idrico.

Qualcosa di più viene contemplato dal modello canadese ed europeo, ma sempre in un contesto di palliativo piovoso senza troppe pretese. Comunque, questa è la sommatoria delle precipitazioni previste per domenica 26 marzo secondo il modello europeo:

...e secondo il modello canadese:

Insomma, nulla di nuovo sotto il sole...o meglio sotto il secco! Qualche precipitazione si farà vedere specie sulle Alpi, ma le vecchie e care perturbazioni primaverli cariche di pioggia restano e resteranno un ricordo ormai sbiadito nel tempo.

