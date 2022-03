SICCITA': si mette MALE non solo per il nord-ovest

Si aggrava la situazione idrica al nord, su parte delle regioni centrali, sulla Sardegna e sulla Sicilia centro-meridionale. La situazione è praticamente disperata sul nord-ovest dove in alcune zone non piove da 90 giorni!

La mancanza completa delle correnti atlantiche e con esse delle perturbazioni sta mettendo a dura prova la salute dei terreni di mezza Italia. Alcuni laghi alpini si sono prosciugati ed il Po presenta una portata inferiore a quella che normalmente si ha alla fine del mese di agosto. Si spera che le piogge primaverili riescano a mettere una pezza a questa assurda situazione, in vista dell'estate che mai fallisce sui nostri lidi.

La mappa della siccità aggiornata ad oggi, lunedi 7 marzo, mostra un'Italia divisa in due. Ve la mostriamo...

In basso a destra abbiamo la scala con il grado dI siccità rapportato ai colori sulla mappa. Come potete vedere, il Piemonte, l'alta Lombardia e il Ponente Ligure sono in condizioni di siccità tra l'eccezionale e l'estremo. Siccità grave, con punte di siccità eccezionale sono presenti sul Lazio e sulla Sardegna. Anche la Sicilia centro-meridionale non è messa bene con punte di siccità grave.

Il resto del nord e la Toscana sono in condizioni di siccità moderata, con punte di siccità grave dove vedete i colori più accesi nella mappa.

Il problema invece non sussiste lungo il versante adriatico e sul meridione peninsulare, ad eccezione del Crotonese, uniche aree che sono in grado di produrre precipitazioni senza correnti atlantiche, bensì con venti da nord o da est.

Che dire? Speriamo che nel fine settimana piova! LEGGI QUI: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/nel-fine-settimana-si-cambia-arriveranno-le-piogge-al-nord-/93248/