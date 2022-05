SICCITA': la situazione resta GRAVE nonostante i TEMPORALI

Non ci siamo, ma proprio per niente! Arrivare alla soglia dell'estate italica con un patrimonio idrico così scadente come quest'anno, non può che far alzare il livello di attenzione, che per molte regioni è già diventato di pericolo.

Pericolo di cosa? Semplice! Pericolo di rimanere senz'acqua, con gli spettri delle autobotti e del razionamento idrico che si fanno sempre più pressanti.

I temporali che hanno messo a soqquadro il settentrione negli ultimi giorni, a giudicare dalle mappe, hanno causato più danni con la grandine che benefici con le loro innaffiate. Sta di fatto che la nostra Penisola continua ad avere sete e questa sete ormai non riguarda più solo il settentrione, ma buona parte dell'Italia.

La prima mappa mostra il grado di siccità a 40cm di profondità sulla nostra Penisola:

La situazione piu grave si riscontra al centro dove la siccità presenta punte estreme. Resta grave la siccità anche al nord se si eccettua l'arco alpino centro-orientale, unica zona che ha avuto un recupero idrico per via dei temporali.

Se volgiamo lo sguardo al sud, la siccità si presenta tra il moderato e il grave su tutta la fascia peninsulare, mentre le uniche regioni a non avere problemi (o ad averne pochi) sono la Sicilia e la Sardegna.

Passiamo ora al grado di siccità che si riscontra più in profondità, a circa 1 metro dalla superficie:

Il quadrò è ancora più critico. Praticamente tutto il centro-nord, ad eccezione dell'arco alpino centro-orientale, presenta un grado di siccità tra il grave e l'estremo. Anche il sud non se la passa bene con una siccità moderata con punte gravi nelle aree interne e sulla Calabria Ionica.

Anche in questo caso, la Sicilia e la Sardegna sono le uniche regioni a non essere in siccità, a parte qualche zona ristretta.

Che dire? Sperare che piova adesso con tutta l'estate davanti ci pare una pretesa troppo alta, anche se ovviamente non impossibile. La terra così secca non farà altro che implementare le ondate di calore come sta avvenendo in questi giorni, con 34-35° a portata di mano in alcune aree...e pensate che siamo solo alla fine di maggio!

